Bravi, versatili e innovativi: il Quartetto Saxofollia arriva al Teatro San Carlo di Modena

Sabato 22 Febbraio alle ore 17.30 presso il Teatro San Carlo di Modena si esibirà, ospite della Gioventù Musicale d'Italia, il Quartetto di saxofoni Saxofollia, una delle realtà cameristiche più attive e riconosciute in Italia.

Saxofollia è primo premio a 8 concorsi nazionali ed internazionali ed i suoi componenti Fabrizio Benevelli, Giovanni Contri, Marco Ferri ed Alessandro Creola, collaborano da anni con prestigiose orchestre sinfoniche come “La Fenice” di Venezia, Filarmonica della Scala di Milano, Arena di Verona, Teatro dell’Opera di Roma, Orchestra della Svizzera italiana.

Tra le migliori qualità della formazione si trovano sicuramente la versatilità e la continua voglia di esplorare nuovi orizzonti musicali ed i sei dischi che ha all’attivo, entrati nelle “iTunes Top 100 Chart" dei più venduti in paesi come USA, Canada e Giappone, ne sono la migliore espressione.

Saxofollia attraversa con maestria e disinvoltura sia repertori di tipo classico, come quello barocco e operistico, che repertori provenienti dal mondo del jazz spaziando dallo swing al be-bop fino al jazz dei giorni nostri. Tutti i brani proposti sono composizioni e arrangiamenti originali concepiti appositamente per mettere in risalto le differenti caratteristiche dei singoli musicisti.

“Night & Day”, il programma che Saxofollia presenterà al Teatro San Carlo, non fa eccezione: ad una prima parte più classica con musiche di Rossini, Verdi e Puccini ne segue una seconda, di stile più jazzistico, che lascia spazio ad autori quali Duke Ellington o Cole Porter.

Un programma vario che attinge dalla grande tavolozza dei generi musicali facendo combaciare tradizione e modernità, musica classica e musica moderna portata sul palco dall’estro camaleontico del Quartetto Saxofollia.

Ingresso euro 13,00 - Ridotto studenti sotto 26 anni euro 2,00.