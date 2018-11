I Ridillo aprono la stagione di musica live al Caffè Concerto

Un cocktail di Funky, Soul, Jazz, Afro-Brasil, Folk e Lounge, tanto per citare le influenze più evidenti: questo e tanto altro sono i "Ridillo", la band protagonista del primo evento musicale in programma al Caffè Concerto di Modena a cura della nuova gestione, ovvero la REEM Retail Real Estate Management di Firenze.

Appuntamento quindi, a ingresso libero e gratuito, venerdì 23 novembre a partire dalle ore 22.00 in collaborazione con il Bravo Caffè, storico punto di riferimento bolognese per la ristorazione con musica dal vivo.

"Coordinandoci con la direzione artistica del Bravo - spiega Gustavo Criscuolo amministratore delegato della RREM - abbiamo programmato due eventi settimanali, il mercoledì e venerdì sera, all'interno dei quali ogni mese ci sarà un Big di fama internazionale". Mercoledì 28 sarà infatti la volta della cantante jazz, rock e R&B Sarah Jane Morris, accompagnata da Antonio Forcione (ingresso a pagamento con prenotazione obbligatoria). E poi, fino alla fine dell'anno, si susseguiranno i Mother Funk il 30 novembre, i Mash Machine venerdì 7 dicembre, il Filippo Tirincanti Trio il 14, il 21 l'Insolito Groove e mercoledì 28 dicembre di nuovo i Mash Machine.

I Ridillo, formatisi nel 1991, sono una band unica nel suo genere, che propone un pop raffinato e divertente, elegante e pieno di energia, capace di episodi dolci quanto di momenti sfrenati, che non può lasciare indifferenti. L'arguzia, l'allegria, l'ottimismo e l'ironia sprigionate dai testi delle loro canzoni riescono a creare un'amalgama con quelli delle cover che scelgono di proporre, tanto da farle sembrare scritte per loro.Nel giugno del 1996 pubblicano il loro primo album dal titolo "Ridillo" e con il singolo ‘‘Mondonuovo" partecipano a "Un disco per l'estate" condotto da Fiorello.E' del1998 il loro secondo album, "Ridillove", che li ha confermati come una band dalle molte idee originali e assolutamente unica nel panorama italiano."Folk'n'Funk", nel 2000, lascia intendere la mescolanza del funky con il nuovo soul e le melodie italiane.Nel 2004 ritornano sulla scena in grande stile col nuovissimo "Weekend al Funkafé" e, dopo il successo televisivo accanto a Gianni Morandi, lo accompagnano per tutta la tournèe: oltre 80 date con gran finale sul palco del Festivalbar con la loro canzone "Corre più di noi".A Maggio 2007 esce il sesto album "Soul Assai Brillante", che propone grandi classici della musica nera in versione italiana, mentre nell'ottobre del 2008 esce "HELLO!". In questi anni si è sempre più sviluppata la parte di produzione nel team Ridillo, tant'è che dalla fine del 2010 la loro "Zanzara Party" è diventata sigla del programma La Zanzara di Giuseppe Cruciani su Radio 24, e nell'estate 2011 viene commissionata loro la sigla di Radio1 Rai "Suoni d'Estate". Nel 2011 esce "Playboys" e nel 2012 tornano di nuovo live con Gianni Morandi in tournée. A marzo 2018 esce il loro decimo album di inediti dal titolo "Pronti, Funky, Via!", il cui primo singolo estratto è "Pianeta terra".