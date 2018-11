A Sassuolo il Concerto di Santa Cecilia

Si svolgerà domenica prossima, 25 novembre a partire dalle ore 17 presso l’Oratorio Don Bosco in via Giovanni XXIII, l’ormai tradizionale concerto di S.Cecilia. Realizzato in collaborazione con Società di Mutuo Soccorso “L.Barozzi”, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, il concerto vedrà esibirsi il Corpo bandistico La Beneficenza, diretto dal Maestro Neldo Lodi, e la Corale Puccini diretta dal Maestro Francesco Saguatti. L’ingresso è libero e gratuito