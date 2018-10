Sacri Concentus e Inni Ariosi. Il concerto a San Francesco di Sassuolo

Giovedì 18 ottobre, alle ore 21, nella Chiesa ducale di San Francesco di Sassuolo,il Festival Grandezze & Meraviglie presenta il concerto “Sacri Concentus e Inni Ariosi” dell’ensemble Pian & Forte, anticipato da una visita guidata storico artistica di Luca Silingardi. La chiesa possiede un prezioso organo Traeri, che sarà protagonista assieme a due trombe naturali, e la voce. Gli interpreti che spiccano sono Gabriele Cassone, il massimo esecutore italiano alla tromba naturale, Antonio Frigè, cembalista e organista di spicco, e il soprano Francesca Cassinari. Il programma della serata è dedicato alla musica sacra tedesca e italiana, con musiche di Thomas Eisenhuet, Hans Leo Hassler, George Muffat, Giuseppe Gonelli e Giovanni Bonaventura Viviani. Tutte musiche fra il Seicento e il Settecento, momento di fioritura del barocco in Italia e in Europa. Nelle chiese l’organo era lo strumento principale e spesso la funzione della mano destra dell’organista era sostitutiva del violino usato in alternanza con le voci.

Nel concerto è importante anche il ruolo della Tromba naturale: strumento di origini antichissime (ma usata certamente fino a Beethoven), lungo il doppio della tromba “moderna” e, rispetto a quest’ultima, differisce per il fatto che non dispone di “pistoni” o altri meccanismi che permettono la produzione delle varie note. La Tromba naturale può emettere solo gli armonici “naturali” della nota in cui è intonato lo strumento: tutti i suoni che vengono emessi sono selezionati esclusivamente con l’abilità labiale dell’esecutore, qui in evidenza con l’eccezionale presenza di Cassone virtuoso di questo difficile strumento. Il soprano Francesca Cassinari è specializzata in Canto Barocco e Musica da Camera e si dedica soprattutto alla polifonia vocale, cantando nei più importanti ensemble italiani: è membro de La Compagnia del Madrigale, La Venexiana, II Canto di Orfeo, La Fonte Musica, ed esibendosi anche con diversi importanti ensemble internazionali. Partecipando a molte registrazioni discografiche. L’ Ensemble Pian & Forte, fondato da Antonio Frigé, si basa sul duo Cassone-Frigé, e si amplia fino all’orchestra. L’intensissima l’attività concertistica lo ha visto protagonista, a partire dal 1993, in numerosi Festival internazionali con al suo attivo diversi cd più volte segnalati come “disco del mese”.

Informazioni utili

Biglietteria sul luogo mezz’ora prima dell’inizio del concerto

Prezzi Intero €13, Ridotti €10, €5.

Informazioni e prenotazioni www.grandezzemeraviglie.it info@grandezzemeraviglie.it

Tel. 059 214333 – 345 8450413

Programma

THOMAS EISENHUET (1644-1702)



Alma Redemptoris a Canto solo e 2 clarini

dai Sacri Concentus (1683)



HANS LEO HASSLER (1564-1612)



Gloria in excelsis deo

(Et in terra pax, Domine Deus, Cum Sancto Spiritu)

da Ordinarium et Proprium de Apostolis (1640 ca)



THOMAS EISENHUET



Ave Regina a Canto solo e 2 clarini

dai Sacri Concentus (1683)



GEORG MUFFAT (1653-1704)

Toccata X



da Appartus musicus organisticus (1690)



THOMAS EISENHUET



Salve Regina a Canto solo e 2 clarini

dai Sacri Concentus (1683)



GIUSEPPE GONELLI (1685-1745)



Nisi Dominus Canto solo con organo che scherza (1739)

I – Vivace II – Largo III – Spirituoso IV – Largo V- Largo - VI – Allegro - VII - Adagio/Allegro



GIOVANNI BONAVENTURA VIVIANI (1638-1693)



Sonata II per trombetta sola et organo

... - ... - Adagio - Aria – Presto



THOMAS EISENHUET



Magne Pater a Canto solo e 2 clarini

dagli Inni ariosi (1680)