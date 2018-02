Campogalliano, concerto di Sandra Cartolari alla Montagnola

Per ringraziare collettivamente tutti coloro che diedero una mano durante l'alluvione che ha colpito Campogalliano lo scorso dicembre, Sandra Cartolari, artista internazionale che abita nel cittadina della Bilancia, ha deciso di offrire un concerto gratuito. L'appuntamento è per venerdì 16 febbraio, alle ore 21, quando la sala comunale La Montagnola di via Garibaldi 57 aprirà le proprie porte per un'occasione speciale di festa e di grande musica, nella quale la cantante jazz sarà affiancata da Alessandra Fogliani al pianoforte, Cesare Vincenti alla chitarra e dal Gospel Experience Choir.

Lo scorso dicembre, a Campogalliano, l'esondazione del Secchia fu di tali dimensioni da trasformarsi in vera e propria alluvione per le zone più prossime all'argine del fiume. Svariate famiglie furono costrette a lasciare temporaneamente le proprie case perché inagibili; in qualche caso le persone vennero ricoverate tramite i servizi sociali del Comune presso alberghi, mentre altri trovarono riparo presso familiari e amici. Qualcuno invece preferì rimanere presso la propria abitazione ai piani alti, in alcuni casi fronteggiando l'interruzione temporanea dell'energia elettrica. Alcune attività commerciali, la cui presenza anima e qualifica l'area dei laghi Curiel - l'agriturismo La Falda, il ristorante La Barchetta, il ristorante I Laghi - subirono ingenti danni.

La comunità campogallianese rispose con grande partecipazione e disponibilità. I volontari della Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e tanti altri soggetti furono decisivi nell'attività di rimozione di acqua e fango ai piani terra delle abitazioni, tramite motopompe e vanghe.

Sandra Cartolari è una cantante e attrice di origine svizzere, che vive nel modenese da anni. Canta professionalmente dal 1988; dal 1998 è anche autrice e compositrice.