A Savignano un concerto di musica classica in ricordo di Marisa e Luigi Morselli

"L'Associazione culturale "PonteAlto "Giuseppe Graziosi" organizza per domenica 3 novembre, alle ore 16:30, presso il Teatro "La Venere" di Savignano sul Panaro, un Concerto classico in ricordo di Marisa e Luigi Morselli, amato e stimato dogarolo per il Consorzio Reno-Palata (ora Consorzio Burana).

Il trio "Flauto, oboe e Arpa" è composto: dalla figlia,Stefania Morselli, flautista , diplomata presso l’Istituto musicale pareggiato “O.Vecchi” di Modena, Vincitrice nel 2004 del Concorso di ottavino presso il Teatro Carlo Felice di Genova, ruolo che tuttora ricopre, collabora regolarmente con l’Orchestra del Maggio musicale fiorentino e con molte altre orchestre italiane e straniere. Insieme a lei suoneranno Annalisa De Santis e Alberto Negroni.

La prima, arpista, diplomata presso il Conservatorio “A. Boito” di Parma. Collabora regolarmente con le maggiori orchestre italiane : Teatro alla Scala e Filarmonica della Scala, Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro Lirico di Cagliari. Attualmente è prima arpa del Festival Puccini di Torre del Lago e, dal 2010, con l’Orchestra del Maggio musicale fiorentino.

Il secondo, oboista, si è diplomato presso il Conservatorio G.B. Martini di Bologna. A soli 22 anni suona come primo oboe del Teatro alla Scala e della filarmonica omonima .Dal 1997 è primo oboe del Maggio musicale fiorentino. Numerosi sono stati i riconoscimenti dei grandi Direttori con cui ha collaborato. Riccardo Muti dice di lui: “un meraviglioso musicista con straordinarie qualità umane…”

L'ingresso è a offerta libera. Per prenotazioni telefonare ai numeri: 3495598175; oppure: 388271925"