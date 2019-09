Armoniosamente, concerto di sax e organo con il duo Tagliaferri-Pellini a Recovato di Castelfranco

Organo e sax soprano, insieme per un repertorio unico e affascinante, danno vita al concerto che l'organista Stefano Pellini, di ritorno da una tournée negli Stati Uniti, e il sassofonista Pietro Tagliaferri terranno giovedì 19 settembre, a Recovato di Castelfranco, nella chiesa parrocchiale di San Maurizio. Il concerto, che fa parte del cartellone di “ArmoniosaMente”, inizia alle 21 ed è a ingresso libero, e sarà preceduto da un concerto di campane che avrà inizio alle 20.30.

La parte iniziale del concerto sarà dedicata a Händel di cui i due artisti suoneranno la Suite II da Water music, la suite da Music for the Royal Fireworks e, per organo solo, “Quattro pezzi per orologio meccanico”. Il programma proseguirà con la Sonata 2 op.3 di Arcangelo Corelli e brani di Alessandro Marcello e Niccolò Moretti. Il concerto è realizzato in collaborazione con la parrocchia di Recovato e sarà preceduto, alle 20.30, da un concerto di campane a cura dei campanari dell'Unione campanari modenesi, giovanissimi musicisti che suoneranno una batteria di campane posta al livello del terreno in modo che tutti i partecipanti possano vedere come si azionano le campane.

Giunta all’8ª edizione, “ArmoniosaMente” è il cartellone in cui sono confluite le rassegne musicali “Lungo le antiche sponde” (alla 21ª edizione), e “Armonie fra musica e architettura (alla 32ª edizione). La rassegna nasce dalla collaborazione tra l’Associazione Culturale Cantieri d’Arte e l’Associazione Amici dell’Organo “Johann Sebastian Bach”, con la direzione artistica di Davide Burani e Stefano Pellini, ed è promossa dai Comuni, dalle associazioni e dalle parrocchie ospitanti, con il contributo di Regione Emilia Romagna, Bper Banca e Lapam.