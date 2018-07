I sassofoni di Raffaele Casarano e il pianoforte di Mirko Signorile ai Giardini

Continua domani, 18 luglio, la Time in Jazz Preview realizzata da Bper Banca, Comune di Modena e Studio’s in collaborazione con il Festival internazionale Time in Jazz diretto da Paolo Fresu che, da 31 anni si svolge a Berchidda, suo paese natìo, e, per la prima volta, “esporta” in un nuovo territorio.

A scaldare i cuori dei Giardini Ducali saranno i sassofoni di Raffaele Casarano e il pianoforte di Mirko Signorile, due tra i più amati artisti della nuova generazione del jazz, con il loro progetto musicale D’Amour, un viaggio intriso di sentimento e caratterizzati dalla curiosità di esplorare nuovi linguaggi e nuove idee. La loro musica ripercorre ed enfatizza la “quiete”, la poetica e la profondità di “Noé” e le calde e vibranti sonorità di “Medina”, con la capacità di rinnovarsi ogni volta grazie a composizioni inedite e passaggi improvvisati. Un tessuto sonoro fatto di ombre, chiaroscuri, pause, atmosfere del sogno, capace di creare una dimensione intima e domestica, un sud ideale che resta sullo sfondo e di tanto in tanto torna a essere il protagonista assoluto.

Sintonia indefinibile e musica semplice che incontra la bellezza emotiva di viaggi fatti di note che lasciano il segno. Viaggi leggeri, intrisi di sentimento e caratterizzati dalla curiosità di esplorare nuovi linguaggi e nuove idee.

Ingresso libero.