"Le Vie del Suono", il connubio tra jazz e la musica brasiliana nella chitarra di Roberto Taufic

La contaminazione tra jazz e musica brasiliana sarà il filo conduttore del concerto di Roberto Taufic in programma venerdì 23 agosto a Frassineti di Pavullo (ore 21,30, ingresso gratuito). L'evento fa parte della rassegna fa parte della rassegna musicale "Le Vie del suono" che propone fino al 31 agosto cinque concerti nei borghi dell'Appennino all'insegna della qualità e della originalità.

Nato nell’Honduras (America Centrale) nel 1966, di origine araba da parte di madre, si trasferice con la famiglia in Brasile all’età di sei anni e quattro anni piu’ tardi inizia i suoi studi musicali. All’età di 15 anni partecipa a diversi festivals in varie formazioni di musica popolare brasiliana. A 18 anni inizia a lavorare come turnista in vari studi del suo stato ( Rio Grande Do Norte – Brasile ), partecipando a diverse produzioni discografiche come chitarrista e arrangiatore.

Suona all'apertura dei concerti di Geraldo Azevedo, Boca Livre, Joyce e Luiz Melodia.suona con Dulce Quental e Wilson Simonal in tourneè nel suo Stato; l'anno successivo partecipa a Rio de Janeiro al "Projeto Pixinguinha" con Diana Pequeno. Nel 1990 approda in Italia e per quattro anni risiede a Roma dove approfondisce i suoi studi e collabora con diversi artisti.