Un sabato sera di musica e gusto tra Mercato Albinelli e Piazza XX Settembre

Quella di sabato 21 luglio tra Mercato Albinelli e piazza XX settembre sarà una giornata di nuovi appuntamenti da mattina a sera tra musica, laboratori per bambini, teatro e buona cucina. Nell’ambito delle iniziative collegate al progetto “Coupon del Gusto” ideato dal servizio comunale Promozione della città e turismo, “Piacere Modena” mette in campo sabato iniziative diverse, con l’obiettivo di coinvolgere pubblici diversi alla scoperta della vitalità e della piacevolezza del centro storico, unite alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche locali e dei prodotti tipici modenesi doc, dop e igp.

Si parte al mattino alle 10.30 dentro lo storico mercato Albinelli con il laboratorio per bambini “Creiamo sculture con frutta e verdura del territorio” in collaborazione con i giovani chef dell’Istituto Spallanzani, mentre alla sera la piazza ridiventa spazio conviviale collettivo per una nuova “Serata di Gusto” con inizio della cena alle 20 e intrattenimenti dal vivo gratuiti a partire dalle 20.30. In prima battuta, fino alle 22, l’accompagnamento musicale dei “Sould Out. The Soul Sound is Sold Out”, band di fresca costituzione con componenti veterani dei più importanti palchi e band italiane, che offre a un pubblico eterogeneo brani del più classico rock e blues internazionale con rivisitazioni e reinterpretazioni che rivelano sonorità discrete e gentili.

Alle 22, invece, andrà in scena “Il Finimondo – Varietà Apocalittico” di Peso specifico Teatro per la regia di Santo Marino, spettacolo che riprende la grande tradizione italiana del varietà. Calati in atmosfere anni '30, alternando balli, gag e canzonette, gli attori di questo carrozzone trascinano il pubblico verso l'imminente... fine del mondo.

Per la cena, a base di prodotti tipici e piatti del territorio, “Je suis Marisa” ha messo in menù tortellini, tortelloni, gnocco fritto farcito, prosciutto di Modena Dop e melone, insalatina misticanza con caciotta dell’Appennino, prosciutto croccante noci ed uvetta. Piacere Modena, dal canto suo, servirà i dolci della tradizione modenese: crostata di amarene brusche di Modena e torta “Delizia degli Estensi”, il tutto accompagnato da un buon calice di Lambrusco.

Per le cene delle “Serate di Gusto” si paga in base a quello che si mangia e beve. In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a lunedì 23 luglio sempre in piazza. Informazioni e prenotazioni info@piaceremodena.it tel. 059 208672 o 348 5356184

Con le Serate del Gusto si anima ulteriormente il progetto “Coupon del Gusto, che offre a chi visita il centro storico di Modena, e acquista il biglietto unico sito Unesco o per la Ghirlandina, sconti e convenzioni per degustazioni in 13 esercizi pubblici nell’area Albinelli - XX settembre a due passi da piazza Grande, e visite a musei del gusto e produttori.