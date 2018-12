“Qualunque cosa sia un tour”, I Segreti live a Carpi

Continua il “Qualunque cosa sia un tour”, una serie di appuntamenti live nei club di tutta Italia in cui I SEGRETI presenteranno live il loro album d’esordio. Sabato 22 dicembre la band sarà in concerto a Carpi presso il Mattatoio Culture Club (via Rodolfo Pio 4 – ore 21:30 – ingresso a offerta libera, riservato ai soci Arci). “L’estate sopra di noi”, singolo che ha anticipato l’album d’esordio “Qualunque cosa sia”, è nella playlist Best of Indie Italia 2018. Il brano ha superato 500.000 stream, l’album il milione di ascolti e la title-track ha raggiunto i 200.000 stream, entrando nella classifica Viral50 – Italia.

L’album d’esordio de I SEGRETI “Qualunque cosa sia” (Futura Dischi), prodotto da Simone Sproccati (ha lavorato con Zibba, L’officina della camomilla), è il frutto di un lungo lavoro che ha dato vita a otto brani nati dall’incontro tra il cantautorato e gli arrangiamenti pop. È ora possibile pre-ordinare l’album fisico a questo link: http://www.futuradischi.it/isegreti_preorder.html. I primi 100 potranno ricevere la copia del disco autografata dalla band.

“L’estate sopra di noi” insieme a “Vorrei solo” e “Torno a casa”, sono i singoli che hanno anticipato l’arrivo dell’album e hanno fatto conoscere al pubblico la band di Parma.

«“Qualunque cosa sia” arriva in punta di piedi - raccontano I Segreti – e non ha pretese. I nostri brani racchiudono sempre testi dal taglio introspettivo e fortemente empatico, resi facilmente fruibili da un sound fresco e immediato».

Questa la tracklist del disco: “Torno a casa”, “Vorrei solo”, “Un po’ chiamiamola felicità”, “Sofia”, “Come un cane”, “L’estate sopra di noi”, “Qualunque cosa sia”, “Bologna”.

I SEGRETI sono una band pop italiana nata a Parma nel 2013, formata da Angelo Zanoletti (voce, tastiera e synth), Emanuele Santona (basso) e Filippo Arganini (batteria). A fine 2015 il gruppo autoproduce in acustico il primo omonimo EP e nei due anni successivi aprono i concerti di alcuni degli artisti di riferimento della scena indie italiana come L’officina della camomilla, Selton, Giorgio Poi e La Rappresentante di Lista.