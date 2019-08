“Armoniosamente”, a Gaiato di Pavullo concerto-omaggio a Debussy

È dedicato al grande compositore francese Claude Debussy il concerto per flauto, viola e arpa in programma venerdì 16 agosto, alle 19.30, nella chiesa parrocchiale di Gaiato di Pavullo, con i musicisti Anna Mancini, Luciano Cavalli ed Emanuela Degli Esposti. Il concerto, che rientra nel calendario della rassegna “ArmoniosaMente”, è a ingresso libero.

Di Debussy, grande innovatore e capostipite della musica “moderna”, del quale è ricorso nel 2018 il centenario della morte, il trio eseguirà la Suite Bergamasque per pianoforte (trascritta per trio da Jean-Michel Damase); Beau Soir – En Bateu (con trascrizione per viola e arpa di Alexandre Gretchaninoff) e la Sonata n. 2 in Fa maggiore per flauto, viola e arpa, composta nel 1915. Il programma del concerto si completa con Au Matin dell'arpista Marcel Tournier.

Chigiana di Siena con Severino Gazzelloni, si è poi perfezionata all'estero. Ha collaborato con diverse orchestre e formazioni cameristiche suonando in Italia, in Europa e in Asia. Si è dedicata alla musica contemporanea, ha inciso musiche inedite e curate diverse edizioni di musiche strumentali italiane del '700 e dell'800. È titolare della cattedra di Flauto al Conservatorio di Parma.

Luciano Cavalli ha iniziato gli studi musicali al Conservatorio di Parma e si è poi diplomato brillantemente in Viola a Piacenza. Svolge attività come prima viola d'orchestra, violista d'ensemble, viola solista, camerista e violista di musica contemporanea in molte orchestre e formazioni cameristiche. Si dedica anche alla direzione d'orchestra. Collabora con diversi compositori contemporanei eseguendo spesso le prime esecuzioni delle loro composizioni. È titolare della cattedra di Viola al Conservatorio di Piacenza e insegna in diversi conservatori italiani.

Emanuela Degli Esposti si è diplomata in Arpa a Bologna, completando gli studi a Tel Aviv. Premiata in diversi concorsi, suona come prima arpa in molte orchestre e come solista, svolgendo attività concertistica in Italia e all'estero. Esegue spesso le prime esecuzioni di compositori contemporanei. Le musiche da lei pubblicate nella collana Harp music collection sono inserite nei programmi di concorsi internazionali. È presidente dell'Associazione italiana dell'Arpa e titolare della cattedra di Arpa al Conservatorio di Parma.

Giunta all’8ª edizione, “ArmoniosaMente” è il cartellone in cui sono confluite le rassegne musicali “Lungo le antiche sponde” (alla 21ª edizione), e “Armonie fra musica e architettura (alla 32ª edizione). La rassegna nasce dalla collaborazione tra l’Associazione Culturale Cantieri d’Arte e l’Associazione Amici dell’Organo “Johann Sebastian Bach”, con la direzione artistica di Davide Burani e Stefano Pellini, ed è promossa dai Comuni, dalle associazioni e dalle parrocchie ospitanti, con il contributo di Regione Emilia Romagna, Bper Banca e Lapam.

Anna Mancini si è diplomata in flauto al Conservatorio di Parma e in Didattica della musica a Milano. Diploma d'onore all'Accademia