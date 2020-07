Castelnuovo, “Concerto al Tramonto” al Parco Rio Gamberi 2

I suoni melodiosi dei flauti del Trio 3.20, i brani della tradizione musicale russa e francese, la verde cornice del parco Rio Gamberi 2 di Castelnuovo Rangone. Sono questi gli ingredienti del “Concerto al tramonto” di venerdì 17 luglio alle 20.45, appuntamento inserito nella rassegna “Note di passaggio”, che vedrà protagonista il Trio 3.20, composto dalle flautiste Benedetta Polimeni, Giulia Genta e Letizia Spaggiari.

Le tre giovani musiciste eseguiranno brani della tradizione russa e ricercate armonie francesi in una affascinante panoramica della produzione musicale del Novecento, con composizioni di Tcherepnin, Castérède, Damase, Paubon, Allers e Gordon.

Il concerto è promosso dal Comune di Castelnuovo e dall’associazione Amici della Musica di Modena, e fa parte del cartellone di “Estate Bene 2020”. L’evento, ad ingresso libero e gratuito, si svolgerà nel pieno rispetto delle norme di sicurezza: i partecipanti dovranno essere muniti di mascherina e dovrà essere mantenuto il distanziamento fisico di almeno un metro. Si consiglia di arrivare alle 20.30 per procedere al posizionamento, l’accesso al parcheggio è da via Casette Zanasi, laterale via Monte Calvari.

Per informazioni e iscrizioni, contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Castelnuovo Rangone al numero 059-534802 oppure gli Amici della Musica al 329-6336877.