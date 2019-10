Grandezze e Meraviglie, al Teatro San Carlo il concerto tutto veneziano di Alessandro e Benedetto Marcello

Giovedì 17 ottobre, alle ore 21, presso il Teatro San Carlo di Modena, Grandezze & Meraviglie presenta un concerto tutto veneziano dedicato alla grande musica di Alessandro e Benedetto Marcello, oggi di raro ascolto ma al tempo ammirata anche da Bach e da annoverare fra le pagine più belle del Sei-Settecento italiano.

Il programma intende mostrare il ruolo centrale dei due autori nella storia della musica e comprende un Concerto Grosso e un concerto per oboe e archi, in alternanza con due grandi Cantate: “Arianna abbandonata” e “Qual turbine”. L’interpretazione è affidata al soprano Lucia Cortese accompagnata dall’ orchestra barocca Camerata Accademica diretta da Paolo Faldi. Se il Concerto Grosso è un genere che da Stradella e Corelli in poi attraversa quasi due secoli di successi europei, il concerto per oboe rimane di colore tipicamente veneziano, sensuale e nostalgico. La Cantata di Arianna è una delle più belle pagine vocali del barocco musicale, che viene depurata da Benedetto dalle asprezze e rivendicazioni contro Teseo, per lasciare spazio solo a una dolcissima tristezza.

A differenza della precedente “Venti e turbini”, cantata inedita conservata presso la Biblioteca Marciana della serenissima, introduce la tipica dinamica spumeggiante del barocco “agitato” che alla capacità di coinvolgere emotivamente sostituisce l’acrobazia e il virtuosismo vocale dell’interprete. I due fratelli Marcello appartenevano a una illustre famiglia di antichissima nobiltà, e si definivano musicisti e compositori “dilettanti”, quindi per diletto, e non per “sbarcare il lunario”, e divennero dei punti di riferimento per la cultura musicale veneziana ed europea, in particolare di Benedetto si ricorda il celebre testo satirico “Il Teatro alla Moda”, che descrivendo i protagonisti del mondo musicale, ne svela i difetti con tocco tra in comico e il grottesco. Lucia Cortese è una giovane soprano genovese pluripremiata all’inizio di una brillante carriera, che l’ha già vista esibirsi con ensemble di prestigio. La Camerata Accademica è un giovane gruppo padovano specializzato nell’esecuzione di musiche del XVII e XVIII secolo con strumenti storici creata e diretta dallo specialista Paolo Faldi.

Biglietteria sul luogo del concerto 30 minuti prima dell’inizio (€ 13, ridotti 10 e 5). Info@grandezzemeraviglie.it.