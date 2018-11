All'OFF una serata musicale contro la violenza sulle donne

Il 25 novembre è la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Istituita dall’assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1999 è volta a sensibilizzare i governi e l’opinione pubblica su questo delicato tema. Nell’ambito delle iniziative promosse dall’ Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Modena e il Tavolo comunale delle associazioni per le pari opportunità e la non discriminazione, come ogni anno, anche Associazione Culturale Stòff rinnova il proprio impegno in questa importante campagna, promuovendo, attraverso linguaggi diversi, ideali di uguaglianza e libertà espressiva.

E anche quest’anno il fulcro delle iniziative rivolte alla campagna per l’eliminazione della violenza sulle donne si svolgerà all’interno del contenitore musicale dell’Associazione. Sul palco dell’ OFF, Venerdì 23 Novembre, un live tutto al femminile con il duo modenese Tacobellas, chitarra, voce e batteria, e nello spazio esterno del giardino fumatori dj set di Lara, MissTake. La serata proseguirà dopo il live con il consueto dj set del venerdì a cura di Matteo Borghi.

Non solo donne e musica protagoniste, ma anche informazione e prevenzione. La battaglia per l’eliminazione della violenza sulle donne parte anche e soprattutto dall’informazione e dalla sensibilizzazione dei più giovani su un fenomeno molto diffuso ma in larga parte sommerso. Per l’occasione Associazione Culturale Stòff ha preparato biglietti speciali di ingresso alla serata che riporteranno alcuni dei numeri più significativi relativi allo scenario italiano. Inoltre, all’ingresso e all’interno del circolo, troveranno spazio alcuni manifesti mirati a demitizzare stereotipi e luoghi comuni che sempre più spesso impediscono il riconoscimento e il contrasto alla violenza.