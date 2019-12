Musica classica, il prodigioso Stefan Milenkovich e la RTV Slovena sul palco del Teatro Pavarotti

Si terrà sabato 7 dicembre 2019 alle 20.30 al Teatro Comunale Luciano Pavarotti di Modena il concerto dell’Orchestra Sinfonica della Radiotelevisione Slovena di Lubiana diretta da Mihail Agafita con il celebre violinista Stefan Milenkovich. In programma due dei più amati brani di Ludwig van Beethoven, il Concerto in re maggiore op. 61 per violino e orchestra e la Terza Sinfonia “Eroica”.

Interprete di fama mondiale, Stefan Milenkovich è nato a Belgrado e si è precocemente affermato come enfant prodige. A 10 anni è stato invitato a suonare per il presidente Ronald Reagan in un concerto natalizio a Washington, per il presidente Mikhail Gorbaciov quando aveva 11 anni e per il Papa Giovanni Paolo II all'età di 14 anni. Ha festeggiato il suo millesimo concerto all’età di sedici anni a Monterrey in Messico.

Mihail Agafita si è affermato come uno dei più talentuosi tra i giovani direttori europei; in 20 anni ha diretto più di 700 concerti sinfonici, opere e balletti con molti ensemble della Repubblica di Moldavia, Romania, Russia, Polonia, Repubblica Ceca, Ucraina, Bielorussia, Germania, Danimarca, Finlandia, Italia, Grecia, Spagna, Portogallo, USA.

Fondata nel 1955, l’Orchestra della RTV Slovena è invitata regolarmente nelle principali capitali europee: i suoi concerti sono stati recentemente acclamati al Concertgebouw di Amsterdam, al Musikverein e alla Konzerthaus di Vienna, alla Filarmonica di Colonia, oltre ai molti tour realizzati nei paesi dell’Unione Europea. L’orchestra ha realizzato progetti con importanti solisti di fama internazionale, quali Angela Georghiu, Mischa Maisky, Radu Lupu, Ivo Pogorelić, Jose Carreras, Plácido Domingo, Rámon Vargas e Placido Domingo.