Concerto di violino e arpa al Club Meridiana. Il ricavato donato a LILT

Sabato 24 marzo 2018 alle ore 20:45 presso il Club La Meridiana, a Casinalbo di Formigine (Via Fiori, 23 - Casinalbo) si terrà un concerto per violino e arpa in ricordo della Prof.ssa Claudia Tarabusi, insegnante di francese presso importanti istituzioni scolastiche a Modena, mancata due anni fa a causa di un male incurabile.

Conosciuta in città per la sua passione nell'organizzare bellissimi viaggi, Claudia Tarabusi verrà ricordata con un recital intitolato "Le corde del cuore" che avrà come protagonisti il violino di Marco Bronzi e l'arpa di Davide Burani.

L'evento, organizzato in collaborazione con l'Associazione Culturale Cantieri d'Arte di Castelnuovo Rangone e con il Club La Meridiana, ha uno scopo benefico: eventuali offerte saranno infatti destinate alla LILT, la Lega Italiana per la Lotto contro i tumori.

I due musicisti: Marco Bronzi, docente di violino presso il Conservatorio "Monteverdi" di Bolzano, è uno dei più importanti violinisti della scena internazionale. Ha al suo attivo numerosi concerti come solista e suona con I SOLISTI VENETI, sotto la guida di Claudio Scimone. Ha fatto parte dell'Orchestra "Sinfonica Toscanini" diretta da Lorin Maazel, e da circa 10 anni forma con Davide Burani un importante sodalizio artistico e musicale. Il duo si è esibitio in Italia e all'Estero, ottenendo sempre vivaci consensi. Davide Burani è arpista solista dell'Ensemble che accompanga il grande baritono Leo Nucci nelle sue tournée internazionali: ha suonato in Cina, in Giappone, in Africa e in tutta Europa (Spagna, Francia, Germania, Svizzera, Polonia, etc) ed è in partenza per il Belgio, dove, la settimana prossima, terrà una masterclass di arpa presso il Conservatorio Superiore di Namur. E' docente di Arpa presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia.

Il programma prevede musiche di Gaetano Donizetti (la Sonata per violino e arpa), Camille Saint-Saens (Fantasia per violino e arpa), Giovanni Caramiello (Fantasia su Aida per arpa sola), Giuseppe Verdi (il celebre "Solo" dai Lombardi alla prima crociata) e un'Elegia di Luigi Maurizio Tedeschi per violino e arpa.

Il Concerto è a ingresso libero e fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Si prega di arrivare con adeguato anticipo. Per informazioni tel. 393 1861150.

Nella foto, Marco Bronzi e Davide Burani

Club La Meridiana A.s.d.

Via Adriano Fiori 23