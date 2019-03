Rassegna AdM Drama, arriva a Modena il violoncellista americano Matthew Zalkind

Mercoledì 27 marzo alle 20:30 al Drama Teatro di Modena (in via Buon Pastore, 57) si terrà il terzo appuntamento della rassegna AdM Drama, il progetto curato dagli Amici della Musica di Modena che propone concerti, lezioni, interviste e occasioni di approfondimento.

Si esibirà il violoncellista americano Matthew Zalkind, grande talento diplomato alla celebre Juilliard School di New York e già semifinalista al Concorso Tchaikovsky di Mosca; il programma propone due monumenti per violoncello solo, la Sesta Suite di Bach e la Sonata di Kodály, accostati a un brano (“Suite for Solo Cello”) del musicista contemporaneo americano Michael Brown.

Celebrato dal New York Times per la sua "incredibile raffinatezza, il fraseggio eloquente e l'estrema cantabilità", il violoncellista americano Matthew Zalkind si è diplomato alla Juilliard School (Bachelors and Masters degrees) e ha conseguito un dottorato in Musica presso l'Università del Michigan. Insieme ad Alice Yoo, è il co-direttore artistico del Denver Chamber Music Festival. Come membro dell'acclamato Harlem String Quartet, ha preso parte a tournées internazionali con leggende del jazz come Stanley Clarke, Chick Corea e Gary Burton. Zalkind nutre un profondo interesse per l'insegnamento e la formazione: per quattro anni ha ricevuto, presso la Juilliard School, un Gluck Community Service Fellowship, eseguendo concerti nei cinque quartieri di New York City; ora è Assistant Professor all'Università di Denver (Lamont School of Music). Suona un raro violoncello italiano costruito dal liutaio fiorentino Luigi Piatellini nel 1760.

Considerata la capienza del Drama Teatro (70 posti), l’ingresso come sempre è libero, ma è raccomandata la prenotazione scrivendo all’indirizzo info@amicidellamusicamodena.it o chiamando il numero 3296336877. Chi non ha prenotato potrà assistere al concerto solo se rimarranno posti liberi.

