Serramazzoni, il concerto dei Viulan con il folk dell'Appennino

Il gruppo folk dei Viulàn si esibisce giovedì 20 giugno a Serramazzoni al Centro Pineta (dalle ore 21). L'appuntamento (ingresso è gratuito) rappresenta l'occasione per apprezzare la musica che conduce da oltre 30 anni una personale e unica ricerca dedicata alla riscoperta delle tradizioni musicali più genuine del Frignano e più in generale dell'Appennino tosco-emiliano.

Il concerto, che fa parte del cartellone dell'estate a Serramazzoni, sarà incentrato sull'ultima produzione discografica "Cento ducati" che raccoglie brani composti dal gruppo e altri provenienti dalla tradizione orale dialettale.

La formazione è composta dal fondatore Lele Chiodi, Carlo Pagliai e Lauro Bernardoni, voci, Giorgio Albiani, chitarra, Silvio Trotta, mandolino, mandoloncello, chitarra battente e basso acustico. I Viulàn si sono esibiti nei più importanti festival di musica etnica, jazz, e classica come il Festival di Edinburgo, FolkEst, "Suoni delle Dolomiti", accanto ad interpreti come i Kronos Quartet, Tatiana Gridenko, Mario Brunello, Ralph Towner, dimostrando tutta la loro attualità. Con il disco "Luna" hanno ricevuto il Disco d’argento della casa discografica Emi per la ricerca etnomusicologica; sono stati insigniti del Premio "Quartetto Cetra", accanto alla Nuova Compagnia di Canto Popolare, sono stati gruppo spalla dei Jethro Tull e hanno avuto quattro stelle della critica dal quotidiano di riferimento “The Scotsman” al Festival di Edinburgo. Hanno all’attivo numerose registrazioni e partecipazioni a trasmissioni di Rai, Bbc ed altre emittenti nazionali ed internazionali.