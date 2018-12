A wikiclassica.mo la musica di Ravel e Stravinsky

Si terrà domenica 9 dicembre 2018 alle 17 il prossimo appuntamento di wikiclassica.mo al Teatro Comunale Luciano Pavarotti. Protagonisti di rilievo nazionale, il violinista Francesco D’Orazio e Giampaolo Nuti al pianoforte impegnati nell’esecuzione di brani di Stravinsky e Ravel. Il programma musicale sarà accompagnato come sempre dalla riflessione e dal racconto dei due musicisti, secondo lo spirito divulgativo della rassegna.

Francesco D’Orazio ha tenuto concerti in tutta Europa, Nord e Sud America, Messico, Australia, Cina e Giappone ed effettuato registrazioni discografiche per Decca, Opus 111, Hyperion, Stradivarius e Amadeus.

Ospite di prestigiose istituzioni, nel 2011, diretto da Lorin Maazel, ha tenuto a Washington il concerto celebrativo per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Ha tenuto concerti con la BBC Symphony Orchestra, la London Symphony, l’Orchestra Filarmonica della Scala, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, i Berliner Symphoniker, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, l’Orchestra Sinfonica Nazionale d’Il de France, l'Orchestra Filarmonica di Città del Messico, l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, l’Orchestra Filarmonica di Shangai, l’Academia Montis Regalis e l'Accademia Bizantina. È stato insignito del Premio Abbiati della Critica Musicale Italiana quale “Miglior Solista”, primo violinista italiano a ricevere questo prestigioso riconoscimento dopo Salvatore Accardo.

Giampaolo Nuti è stato vincitore di numerosi concorsi pianistici nazionali, ha tenuto concerti in Austria, Francia, Germania, Irlanda, Svezia, Slovenia, Stati Uniti, Canada, Colombia, Perù e Messico, nonché nei maggiori centri italiani, dove suona regolarmente in importanti stagioni e festival concertistici. Ha eseguito concerti di Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt, Alkan, Ciaikovsky, Shostakovich e Schnittke con varie orchestre sinfoniche italiane e straniere. La sua discografia, per Stradivarius, Decca e Brilliant, comprende alcune importanti monografie. Molto attivo nel campo della didattica, è attualmente docente di pianoforte al Conservatorio di Parma e tiene corsi e masterclass per varie istituzioni e accademie nazionali e straniere.