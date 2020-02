"Clara Tesla", il tour degli Inude fa tappa all'OFF di Modena

Proseguono all’OFF Modena le serate organizzate da Mattatoio Culture Club con una proposta musicale ricercata e multiforme: sabato 15 febbraio dalle 23.00 arrivano sul palco di Via Morandi gli Inude con il tour che prende il nome dal loro primo album Clara Tesla. L’ingresso è gratuito fino alle 24 e dopo il live si balla con il dj set tutto al femminile delle Nazionali Senza Filtro.

Inude è l’unione profonda delle tre anime musicali di Flavio Paglialunga, Francesco Bove e Giacomo Greco che, tra pop, new soul e malinconia, continua a sperimentare a impreziosire il sound. All’interno del rinnovato impianto il trio pugliese propone brani dalle venature più soul, pur rimanendo fedele a un certo tipo di elettronica, calda, raffinata e romantica. Altissima qualità per il primo album, intitolato Clara Tesla, uscito il 5 dicembre 2019 per Oyez e assolutamente competitivo nel mercato discografico internazionale per suoni, composizione e produzione. Un album misurato in tutto, senza sbavature, scritto lentamente e solamente quando è arrivata l'ispirazione, che in questo caso equivale ad avere davvero qualcosa da dire, e il risultato si sente. Al suo interno 9 pezzi e un sacco di influenze tra elettronica, nu soul, qualche tocco mediterraneo con lo sguardo rivolto oltre i confini del nostro Paese, che non è mai stato troppo gentile con chi canta in inglese e non si allinea alla moda del momento.

La storia: Inude è un trio elettronico nato in Puglia nel 2014. Nel 2016 pubblicano il loro primo Ep Love Is In the Eyes Of the Animals e iniziano un tour europeo e in Italia con oltre 80 date nei migliori club e festival italiani, condividendo i palchi con artisti di grande rilievo nazionale ed internazionale. Finito il tour, inizia un periodo di isolamento in una piccola casa tra le colline. Un distacco fortemente voluto per riflettere sul proprio vivere, per ritrovarsi e scrivere. Il percorso del gruppo riprende quindi dopo un viaggio emotivo e artistico che li porta a pubblicare il primo LP dal titolo Clara Tesla, uscito lo scorso 5 dicembre per Oyez.