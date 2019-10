Un viaggio tra Europa ed Africa, il concerto di Mariama apre Trasparenze Stagione

Giovedì 24 ottobre, con il concerto di Mariama, cantautrice e interprete originaria della Sierra Leone, si apre la terza edizione di Trasparenze Stagione. Inizio ore 21.00 presso il Teatro dei Segni di Modena (Via San Giovanni Bosco, 150/b). Biglietti: 10 euro intero; 5 euro under 25. È disponibile un Abbonamento per seguire tutti gli eventi in calendario a un prezzo agevolato.

Seguire le tracce delle origini di Mariama significa partire per un lungo viaggio intorno al mondo. Nata in Sierra Leone, cresciuta in Germania, vive a Parigi, centro delle sue esperienze musicali più importanti. Love Sweat And Tears è il suo secondo album ed è ispirato dai suoi viaggi attraverso l’Europa e l’Africa e dai suoi incontri, professionali e personali. Parte di una continua ricerca verso la libertà e l’indipendenza artistica, le quattordici canzoni del disco creano un'escursione sonora nell’anima del folk, della musica elettronica e del R&B contemporaneo. La sua voce ha la forza delle voci dell’Africa occidentale, con l’eco delle dive del jazz, della profondità spirituale del reggae e del soul old school.

Mariama inizia la sua carriera in Germania prima di intraprendere nel 2010 il progetto «Diversidad European Urban Experience». Pubblica in seguito il suo primo album da solista «The Easy Way Out» nel 2012. A cui seguono altre pubblicazioni che mettono in evidenza il suo talento di cantante e cantautrice. Trasferitasi a Parigi, Mariama ritorna ad atmosfere musicali intime con il suo EP autoprodotto Moments Like These uscito nel 2015. A seguire le numerose recensioni positive del disco ci sono diversi tour in Francia, Germania Italia, Svizzera e Nigeria.

Nel live di Modena si esibisce accompagnata dal chitarrista Serge Avehounkpan e dal batterista Georges Dieme.

Info e prenotazioni: cell 345 6018277; mail biglietteria@trasparenzefestival.it.