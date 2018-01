Concerto corale per l’Epifania alla parrocchia di Limidi

Sabato 6 gennaio 2018, ore 18, a Limidi di Solieranella Parrocchia S. Pietro in Vincoli: “Epifania in Concerto“. In occasione della Festa della Befana i cori MADONNA DELLE GRAZIE di Soliera (Mo) e G. P. PALESTRINA di Carpi (Mo) presentano canti di impronta natalizia (i tradizionali Adeste Fideles, Astro del ciel, Tu scendi dalle stelle, Jingle bells, Metti l’agrifoglio, Bianco Natale e altri quali Tollite Hostias di C. Saint-Saens, In notte placida di F. Couperin, Angele Dei di E. Morricone, Joy to the world di G. F. Haendel, eccetera).

Una piacevole pausa musicale per tutti nella bella cornice e nell’acustica della Chiesa di Limidi dove sarà possibile ammirare anche il presepe realizzato con statue semoventi ed effetti di illuminazione giorno/notte..

Al pianoforte il Maestro Roberto Penta, al flauto il Maestro Claudio Piga. Direttore il Maestro Giulio Pirondini.

L’iniziativa è aperta al pubblico e ad ingresso gratuito.

Gallery