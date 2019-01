A Montefiorino la 16ª edizione della concia tradizionale del maiale

L’associazione Culturale Terra Friniate, in collaborazione con il Gruppo Escursionistico di Montefiorino, anche nel 2019 inaugura il nuovo anno riproponendo la tradizione della concia del porcello. Un appuntamento giunto alla 16ª edizione che riscuote un crescente interesse da parte non solo degli abitanti di Montefiorino ma anche di tanti che, addirittura dall’estero, si recano nel comune della Val Dragone per assistere a un rito dal fascino antico. Quest’anno gruppi provenienti da Austria, Germania e Inghilterra hanno già assicurato la loro presenza per godere dello spettacolo offerto dai provetti norcini e per cimentarsi nella produzione di salami, salsicce, cotechini e quant’altro si può ricavare dal prezioso suino.

Il successo di questa iniziativa si deve a un numeroso gruppo di volontari, di tutte le età, raccolto intorno all’associazione Terra Friniate. Da quasi vent’anni Terra Friniate opera nel territorio della montagna modenese per salvare le tradizioni che rischiano di scomparire e per diffondere, tramite convegni e la pubblicazione di libri, la conoscenza della storia di un territorio da sempre orgoglioso della propria cultura peculiare e della propria autonomia.

I lavori della concia si terranno in centro a Montefiorino presso le ex Scuole Elementari. Inizieranno sabato 12 gennaio alle 10 e proseguiranno fino alla sera di domenica. Vicino allo spazio adibito alla lavorazione della carne sarà allestito anche un gazebo presso il quale chiunque potrà degustare ciccioli accompagnati da ottimo vin brulè.