Concordia in Fiore, mercato per le vie del paese

Mercoledì 25 aprile, a partire dalle ore 9.30, prende il via Concordia in Fiore, la tradizionale manifestazione del mercato del florovivaismo che anche per l’edizione 2018 si annuncia ricca di novità con la presenza numerosi espositori.

Il mercato si svolgerà per l’intera giornata e si snoda in un percorso che coinvolge le vie del centro storico riempendo Piazza della Repubblica, Via Mazzini, Viale Dante e Piazza Roma di bancarelle con piante, fiori, attrezzature e arredi per il giardinaggio.

Anche quest'anno Concordia in Fiore offre un angolo dedicato ai bambini e alle bambine con laboratori di primavera, giochi di gruppo, star cartoons e un'animazione che si concluderà con una spettacolare e colorata baby dance. Lungo il percorso della fiera saranno esposti disegni a tema floreale realizzati dai bambini delle scuole di Concordia frutto di un progetto didattico in collaborazione con il personale e gli anziani ospiti del centro diurno di Concordia.