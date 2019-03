Ventesima edizione per il Concours d’Élégance Trofeo Salvarola Terme

Festeggia 20 anni di successi il Concours D’Élégance Trofeo Salvarola Terme – evento Motor Valley per auto da collezione di alta gamma di tuti i marchi – con una ricchissima edizione che si terrà l 23 e 24 marzo 2019 tra Salvarola Terme, Sassuolo e Modena. Nato con l’intento di promuovere e far conoscere il territorio, l’evento si è imposto negli anni come uno dei più prestigiosi della sua categoria, richiamando appassionati anche dall’estero, che partecipano con le loro splendide vetture d’epoca. La manifestazione avrà come Special guest una delle eccellenze locali: Maserati.

Il Concorso, organizzato dalle Terme della Salvarola in collaborazione con la Terra delle Rosse, con il Museo Ferrari di Maranello, il Museo Casa Natale Enzo Ferrari di Modena, il Maserati Club, ACI Modena, Cantina Giacobazzi di Nonantola, con la collaborazione di BPER Banca, i Comuni di Sassuolo e di Modena, la Provincia di Modena e il patrocinio del Comune di Maranello, vede sfilare le vetture delle più prestigiose case automobilistiche italiane ed internazionali, suddivise nelle varie classi aperte a tutti i marchi fino al 1975 e nelle classi riservate allo special guest Club Maserati. Per l’importante ricorrenza del ventennio dell’evento, si potranno ammirare anche alcune delle favolose Best of Show, vincitrici delle precedenti edizioni. Un appuntamento da non perdere per piloti e navigatori amanti del vintage, per “sfidare” e ammirare le quattro ruote del mito, dalle linee inconfondibili e dai motori che hanno scritto la storia.