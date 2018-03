Concours d'elegance Trofeo Salvarola, sfilata e premiazione di auto d'epoca

Anche quest'anno torna l'appuntamento con le auto d'epoca: il 19° Concours d’Elégance – Trofeo Salvarola Terme vuole festeggiare ancora una volta gli appassionati di tutti i marchi italiani ed esteri. Sabato 17 marzo arriveranno sul nostro territorio gli equipaggi degli affascinanti mezzi d'antan, per una giornata turistica loro dedicata, mentre il giorno successivo si terranno gli eventi aperti al pubblico.

A Salvarola Terme, domenica 18 marzo ore 10.00, la prestigiosa Giuria esaminerà le vetture che sfileranno di fronte al Comitato d’Onore. A seguire pranzo e alle ore 14.30 partenza del corteo di auto verso Modena.

Le premiazioni sono previste a Modena in Piazza Roma verso le ore 15.30, alla presenza di numerosi appassionati e curiosi. Le auto entrano in centro storico da largo S. Agostino, proseguono lungo via Emilia Centro, svoltano a sinistra in corso Canalgrande, imboccano corso Accademia e ingresso in Piazza Roma.

La manifestazione prevede la proclamazione della Best car con consegna del Trofeo Salvarola Terme e la targa “Città di Modena”.