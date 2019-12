Flauto e chitarra per un cncerto di Natale ad AGO con gli allievi del Vecchi-Tonelli

Prosegue ad AGO Modena Fabbriche Culturali la rassegna di concerti da camera ‘Classico Natale’, promossa in collaborazione con l’Istituto Musicale Vecchi-Tonelli di Modena.

Domenica prossima, 29 dicembre, si esibirà nella chiesa di San Nicolò (con ingresso da viale Berengario 20) un duo di flauto e chitarra composto da Maria Carla Zelocchi e Luca Pedretti. Il concerto inizia alle 17 ed è ad ingresso libero, fino ad esaurimento posti. Il programma prevede l’esecuzione di una serie di arie liriche dalle Nozze di Figaro di Mozart, adattate per flauto e chitarra da Ferdinando Carulli (1770 – 1841), la Fantasia con variazioni op. 197 sulle arie de La Gazza Ladra, sempre di Carulli e la Sonata in re maggiore di Georg Friedrich Händel (1685 – 1759). In chiusura, un brano di grande vivacità ed eleganza: Entr’acte di Jacques Ibert ( 1890 – 1962).

Maria Carla Zelocchi inizia gli studi presso l'Istituto Vecchi-Tonelli di Modena e Carpi, dove consegue il diploma di Triennio di I livello con il massimo dei voti e la lode. Attualmente frequenta il Biennio di Il livello nel medesimo Istituto. Parallelamente si perfeziona nei corsi dell'Accademia Pianistica Internazionale di Imola con A. Oliva, A. Manco, M. Valentini. Si esibisce in varie formazioni cameristiche nell'ambito di rassegne locali ed è secondo flauto nell'orchestra del Collegium Musicum Almae Matris dell'Università di Bologna. É stata selezionata nel 2019 per l'Orchestra Giovanile della Via Emilia.

Luca Pedretti, classe '96, studia chitarra dall'età di 7 anni frequentando i corsi preaccademici dell'Istituto Tonelli di Carpi sotto la guida di Roberto Melangola.

Ha conseguito il diploma in chitarra di I livello nel 2018 con il massimo dei voti. È insegnante di chitarra nella scuola di musica della banda cittadina Andrea Ferri di Modena e nella scuola "Milleunanota" di Fazzano.