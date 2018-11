Con l'associazione Edonè e Massimiliano Bonomi per discutere di una nuova dimensione del lavoro

Edonè organizza una conferenza sul tema "dal lavoro, al Lavoro al Servizio dell'Umanità", guidata da Massimiliano Bonomi. Una chiacchierata che porta un po' a sviscerare le dinamiche della coscienza umana connesse al lavoro, e ad esaminare cosa sia veramente in Essenza il Lavoro. Da questa visione più ampia potremmo quindi avere degli spunti per comprendere perché la vera realizzazione tarda ad arrivare, e quale sia invece la prossima direzione da calcare per varcare questo punto apparentemente cieco raggiunto, ma dietro a cui si cela la soglia verso la Bellezza.

Per affrontare queste tematiche, ci ispireremo anche all’esempio di Nicolò Govoni e del suo team, fondatori di una ONLUS di volontariato etico indipendente, e di tutti coloro che, anche più segretamente, contribuiscono ad alimentare una nuova direzione per l’Umanità, cosa che ognuno di noi nel suo piccolo può fare. Consiglio vivamente anche la partecipazione ad una delle tappe in cui Nicolò presenterà personalmente il suo libro, “Bianco come Dio”, il cui ricavato andrà per la costruzione di una biblioteca in India.

La conferenza si svolgerà giovedì 29/11 alle 21 presso l’Associazione Edonè, in via Nobili 91/L all’interno del centro commerciale. Entrare dal lato del bar (nel lato destro del centro commerciale).

Ingresso libero – contributo volontario alla ONLUS Still I Rise. Gradita conferma di partecipazione per poter organizzare al meglio l'evento.