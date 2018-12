COP24, un approfondimento a Modena con Legambiente, WWF e Coalizione Clima

Dal 2 al 14 dicembre si svolge a Katowice, il cuore carbonifero della Polonia, la COP24 ovvero l'annuale Conferenza sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite. È un appuntamento importante per il processo di attuazione dell'Accordo di Parigi contro i cambiamenti climatici raggiunto nel 2015, il primo patto vincolante e universale che impegna tutti i Paesi aderenti a diminuire le emissioni di gas serra in modo da mantenere l’aumento della temperatura media sul nostro pianeta al di sotto di 2° C, e possibilmente al di sotto di 1,5° C. L’Accordo di Parigi ha infatti fissato al 2018 la scadenza per concordare impegni aggiuntivi che permettano di realizzare gli obiettivi stabiliti.

A Modena si parlerà di tutto questo il 3 dicembre alla sala Redecocca, piazzale Redecocca 1 (in Centro storico) alle 20.45. Nel corso della serata, promossa da Legambiente, WWF e Coalizione Clima, interverranno Silvio Gualdi, direttore della divisione “Climate Simulation and Prediction” del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC), e Piergabriele Andreoli, direttore dell’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS).