"Climate change, come cambia Modena?", conferenza di Modena Volta Pagina

"CLIMATE CHANGE, COME CAMBIA MODENA?" è il titolo dell'evento organizzato dalla lista civica Modena Volta Pagina il prossimo martedí 5 marzo (ore 21) presso Sala Ulivi di via Ciro Menotti, 137. Interverranno Marco Boschini, coordinatore Associazione Comuni Virtuosi e gli ospiti Pietro Rivasi e Gianmario Sannicola del Comitato #mobastacemento, Carlo Goldoni epidemiologo dell'Associazione Isde, Davide Ferraresi vicepresidente Legambiente Modena e Alex Guidi studente scuole Medie/Friday for Future Modena. Coordina Enrico Monaco.

"A Modena esiste una larga fascia di popolazione che non accetta più di vivere in una città fra le più inquinate e cementificate d'Europa. Modena Volta Pagina ha chiamato a parlarne alcune persone che non si sono arrese ma hanno dato battaglia per cambiare.

Persone e tecnici, che hanno scagliato il loro desiderio di futuro contro l’ossificata realtà attuale".