Sassuolo, una riflessione sul '68 con il Circolo Culturale Giuseppe Toniolo

Il “Circolo Culturale Giuseppe Toniolo – Sassuolo e Valle del Secchia” propone una riflessione sul tema del “Sessantotto”, di quel Sessantotto che per alcuni non ha avuto una potenza costituente, ma solo destituente e che tuttavia è confluito nella politica, nel sociale e nel privato con risultati anche positivi, che hanno cambiato la mentalità, le idee, i gusti, le leggi ed i comportamenti di milioni di donne e di uomini senza però modificare la struttura di fondo, lo scheletro delle società occidentali.

Per altri, il sessantotto ha decretato “la morte di Dio” e dunque l’instaurazione di una società completamente secolarizzata dove la secolarizzazione non conosce sosta perché è, in fondo, una “erosione di senso”. Il senso “religioso”è il primo livello di senso che viene eroso, ma poi seguono anche tutti gli altri. Non è possibile che la secolarizzazione religiosa non diventi anche etica e, oggi lo vediamo, antropologica. Il relativismo è l’esito fisiologico della secolarizzazione.

Su queste tematiche che, per forza di cose, sono state qui sopra appena accennate, avremo nostro ospite relatore un personaggio di tutto rispetto, il Prof. Fabio Trevisan giornalista pubblicista. Il Prof. Trevisan scrive da diversi anni sul settimanale “Vita Nuova” di Trieste ed è nella redazione dell’Osservatorio di Dottrina sociale della Chiesa “Card. Van Thuan”. Conduce una rubrica quindicinale da alcuni anni sulla grandezza ed attualità di uno scrittore cattolico: “Gilbert Keith Chesterton” (sul blog “Riscossa Cristiana”) e delle rubriche periodiche su altri settimanali. Ha pubblicato alcuni libri su Chesterton e su Giovannino Guareschi. Conduce su Radio Maria da alcuni anni la rubrica: “La Dottrina sociale della Chiesa, oggi”. È un ottimo e brillante conferenziere e nella conversazione che intratterrà con noi “Lunedì 26/11/2018 - Ore 20:45 a FIORANO: Sala del Pellegrino (di fianco al Santuario)” ci parlerà de: «IL ‘68 CINQUANT’ANNI DOPO: CAUSE ED EFFETTI. Quali prospettive per il futuro?».

Questa iniziativa gode anche del patrocinio dei Comuni di Fiorano Modenese e Sassuolo, di tante realtà associative di area cattolica presenti sul territorio, delle Parrocchie di Sassuolo e del Vicariato foraneo Pedemontana Ovest per l’Archidiocesi di Modena – Nonantola.