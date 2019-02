"Verdi ,l'Aida e il Canale di Suez ", conferenza alla Terra dei Padri

Sabato 23 febbraio alle ore 17,30 presso il Circolo La Terra dei Padri si terrà una conferenza dal titolo "Verdi, l'Aida e il Canale di Suez", curata dal Maestro Massimo Carpegna. La scelta di affidare a Giuseppe Verdi la commissione di un’opera lirica per celebrare il Canale di Suez nasce dalla fama che il Cigno di Busseto aveva nel mondo quale cantore del Risorgimento italiano, di una grandezza e del coraggio di un popolo che aveva saputo riprendere in mano il proprio destino. Ripercorrere la genesi di questa doppia impresa - anche il Canale fu opera dell’ingegner Negrelli - è una conoscenza affascinante che non può che suscitare un moto d’orgoglio nel cuore di ogni italiano.

Massimo Carpegna, dopo gli studi musicali al Conservatorio Giuseppe Verdi (Torino) e conseguito il Diploma di Musica Corale e Direzione di Coro presso il Conservatorio Antonio Vivaldi (Alessandria), si è specializzato in Direzione d’Orchestra con il Maestro Franco Ferrara all’Accademia Musicale Chigiana (Siena), all’Accademia Musicale Ottorino Respighi (Roma) e all’Arena di Verona. Tra i suoi numerosi incarichi ha ricoperto quello di Consulente del Consiglio Nazionale delle Ricerche per la costituzione di un archivio informatizzato sui dati della produzione lirica europea, di Direttore Musicale della società statunitense Sounds of Hope Ltd con sede a Saint Paul (Minnesota, USA), di Direttore Stabile dell’Orchestra da Camera del Teatro Civico (Vercelli), di Vice-direttore e responsabile del laboratorio di ricerca psicomusicale IRP-AIAC (Istituto europeo di Ricerca Riabilitazione e Rieducazione Psicomusicale della Associazione Aosta International Art Centre).