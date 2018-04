Ambiente InForma, serata di approfondimento sulla raccolta rifiuti a Spilamberto

L’Unione Terre di Castelli con i suoi Comuni aderenti, sta lentamente e faticosamente cercando di adeguarsi alle normative Europee in materia di rispetto della parte quarta della 152/06 per quanto riguarda il recupero e la raccolta dei rifiuti urbani. In questo contesto che ci vede come Regione primeggiare negativamente in materia rifiuti (665kg/ab), abbiamo anche una città, Parma, che invece da oltre 6 anni ha nettamente invertito la rotta in coincidenza con la realizzazione di un moderno inceneritore, utilizzando la tecnica definita porta a porta con tariffazione puntuale. Negli stessi anni due esempi, Capannori e Tivoli, fuori dalla nostra Regione, realizzavano l’art 179 / 152/06, cioè la riduzione dei rifiuti come l’Europa ci insegna e ci richiede, con la famosa piramide inversa.

Al fine di chiarire gli aspetti di questa metodologia, ci siamo rivolti come AIF a due esperti del settore, il dott Folli, ex assessore di Parma negli anni della costruzione del progetto e l’ing Girardi, che gestisce quotidianamente il progetto ora di Tivoli. Al fine di migliorare la conoscenza per tutti i cittadini, in una fase di progettualità e sperimentazione, di chiarire cosa significa raccolta porta a porta in altre realtà a noi vicine, abbiamo pensato per l’interesse pratico dei cittadini di mettere a confronto i cittadini con due professionisti del sistema di raccolta, il tutto finalizzato a rispettare per quanto possibile l’ambiente in cui viviamo.

Questa - 3 Maggio 2018 ore 20,30 Pala Famigli di Spilamberto - sarà la prima di tre serate dedicate ai rifiuti nel 2018, la seconda sarà dedicata al riciclaggio, al fine di comprendere la quota di materie prime seconde effettivamente recuperate,e la terza allo smaltimento.