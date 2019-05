Congresso regionale ACP, al teatro San Carlo si parlerà dei bambini nelle famiglie di oggi

Sabato 4 maggio a Modena presso il teatro del Collegio San Carlo avrà luogo il quarto congresso regionale della Associazione Culturale Pediatri. Il titolo dell’incontro “I bambini nelle famiglie di oggi: professionisti a confronto” riassume l’obiettivo della giornata: un aggiornamento multidisciplinare sul bambino che cresce e si sviluppa all’interno delle nuove tipologie di famiglie.

l congresso si propone infatti di presentare le più recenti informazioni scientifiche sulla specificità, i bisogni e i compiti di sviluppo delle diverse famiglie contemporanee. I mutamenti socio-culturali, demografici, legislativi e delle biotecnologie iniziati negli anni Settanta e tuttora in corso hanno modificato drasticamente la struttura della famiglia, la sua modalità di formazione, le circostanze di vita in cui si sviluppa, con sostanziali e irreversibili ripercussioni sui modi di vivere i rapporti affettivi e i legami di cura nella quotidianità.

Le famiglie di oggi spesso si scontrano con pregiudizi e stereotipi che rendono difficoltoso il percorso di crescita e sviluppo. E’ fondamentale per una famiglia poter contare sul sostegno di professionisti preparati e aggiornati. Il pediatra di famiglia ha sicuramente un ruolo importante in questo ambito sia nei confronti della famiglia sia nello scambio con gli altri professionisti che ruotano attorno alla famiglia.

Un’intera sessione “la cultura delle differenze”, si propone di confrontare l’esperienza di diversi professionisti del mondo della scuola, dei servizi educativi per l’infanzia, dei servizi sociali e dell’editoria per l’infanzia.

L’obiettivo fondamentale è creare il giusto terreno per garantire a ciascun bambino, qualunque sia la sua famiglia di appartenenza, le migliori condizioni affettive, sociali ed educative nel rispetto delle differenze che esistono tra le persone. Perché “saper tenere insieme il rispetto delle diversità e la gioia di saper ritrovare sintonie è il segreto della convivenza”.

Il congresso è indirizzato a medici, psicologi, operatori sanitari e sociali ed educatori. L’evento è accreditato ECM per un massimo di 150 partecipanti. Il costo, comprensivo di pausa caffè e pranzo, è di 50€.

L’iscrizione può essere effettuata fino a sabato 27 aprile collegandosi al sito: www.formazione-saluteinarmonia.it. Non saranno possibili iscrizioni presso la sede del congresso.