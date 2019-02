Musica, sport e cultura alla rassegna "Conosci, rifletti e rispetta i valori della Costituzione"

C’è chi l’ha definita “la più bella del mondo”: di certo quegli articoli, e soprattutto i primi 12, che stabiliscono i principi fondamentali, stanno le fondamenta del nostro vivere insieme. Si tratta della Costituzione della Repubblica Italiana, nata nel 1948 sulle macerie, materiali e morali, della Seconda guerra mondiale. Un autentico patrimonio da tramandare alle giovani generazioni, perché ne comprendano il messaggio e ne custodiscano lo spirito. A questo proposito, tra febbraio e marzo si svolgeranno a Carpi le iniziative di Conosci, rifletti e rispetta i valori della Costituzione, il progetto promosso da ANPI, ARCI e UISP con il patrocinio del Comune di Carpi e il sostegno di Fondazione CR Carpi.

Il conflitto mondiale aveva trasformato l’Europa in un immenso campo profughi, in cui masse enormi di uomini, donne e bambini si trovavano a vagare per scappare da luoghi devastati o tornare a quelli da cui erano stati scacciati: data l’attualità del tema, a dare il via agli appuntamenti non poteva che essere, venerdì 22 febbraio, DJ Kalab, che, alle ore 23.00 presenterà, presso il Circolo Mattatoyo, Mediterraneo, il progetto in cui, con raffinatezza ed eclettismo, si compirà un viaggio musicale tra le sponde del ‘mare nostrum’, alla scoperta delle numerose culture e tradizioni che lo animano, tra contaminazione e reciproci scambi.

Quando è stata redatta, la nostra carta costituzionale era concepita pensando alle generazioni che sarebbero venute dopo, ed è per questo che sabato 23 febbraio il centro storico sarà teatro, a partire dalle ore 17.00, del Flash mob abbraccia il futuro, una sfilata di abbracci promossa dall’associazione ‘I giovani per Carpi’ allo scopo di lanciare simbolicamente il messaggio della necessità di abbattere il muro dell’apatia e costruire un ponte verso le giovani generazioni e il futuro.

Sarà poi la volta del cinema, domenica 24 febbraio, quando alle ore 16.30 il pubblico dell’Auditorium Loria potrà assistere alla proiezione di IUVENTA, il documentario di Michele Cinque che racconta la vicenda di ‘Jugend Rettet’ (‘Gioventù che salva’, in lingua tedesca), la ONG fondata a Berlino nel 2016 da un gruppo di ragazzi con l’unico obiettivo di inoltrarsi in mare aperto a bordo della nave che dà il titolo al film per salvare chi fugge dall'Africa verso l'Europa. Un sogno che, nonostante la nobiltà del loro progetto, non è così semplice da realizzare, e una vicenda in cui le utopie giovanili devono fare i conti con una dura realtà. A discuterne in sala, Sara Prestianni, specialista in politiche internazionali d’immigrazione e Gerardo Bisaccia, responsabile Immigrazione ARCI Modena. A moderare l’incontro, promosso dai Giovani Democratici di Carpi, sarà Hasnain Abbas Bhatti.

Anche lo sport farà parte del progetto, ed è per questo che sabato 2 marzo, presso la Polisportiva di San Marino, i giovani ciclisti della San Marinese pedaleranno con la Costituzione, indossano una maglietta che ne ricorda i principi, mentre domenica 7 aprile presso il campo sportivo ‘M. Fontana’ della Virtus Cibeno, al civico 139 di via Remesina, si svolgerà Sana e robusta Costituzione, un torneo giovanile di calcio tra le società del territorio, in cui, oltre al momento agonistico e ludico, si coglierà l’occasione per riflettere insieme sui valori espressi sia dallo sport che dal testo costituzionale.

"Dopo un confronto tra le tre associazioni - spiega Mirco Pedretti di ARCI Carpi – abbiamo pensato che vi sia oggi un gran bisogno di stimolare momenti di riflessione condivisa sui temi dei diritti civili e dell’antirazzismo, soprattutto tra i giovani, che saranno i cittadini di domani. Fil rouge di tutte queste iniziative sarà una maglietta che si vedrà nei circoli giovani dell’ARCI, in tutti gli eventi e nelle associazioni coinvolte”.