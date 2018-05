Sicurezza, anche Modena Est si attiva per il Controllo di vicinato

Venerdì 4 maggio alle ore 20.30 alla sala civica Sighinolfi di piazza Liberazione 13, si svolgerà la presentazione pubblica del Controllo del Vicinato per la zona Modena Est. All’incontro, organizzato dal Comune di Modena in collaborazione con il Quartiere 2, parteciperanno la vice comandante della Polizia municipale di Modena Patrizia Gambarini, l’ispettore di zona del Quartiere 2 Massimiliano Trentini, Giovanna Rondinone responsabile dell’Ufficio Politiche per la Legalità e le Sicurezze del Comune e il presidente del Quartiere 2 Carmelo Belardo.

Attualmente quindi sono in tutto 28 i gruppi di Controllo di Vicinato attivi a Modena e coinvolgono complessivamente circa 900 persone. In altre zone i gruppi si stanno ancora formando o i residenti hanno avviato contatti con la Polizia municipale per capire come funziona il controllo informale del territorio che vede protagonisti i cittadini attraverso lo scambio di informazioni e lo sviluppo di una cultura solidale.