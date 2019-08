"Amori e relazioni nell'era del web", un convegno al Forum Monzani

QUANDO: 6 OTTOBRE 2019



DOVE: Forum Monzani, via Aristotele 33, Modena



RIVOLTO A: pubblico generico ma anche a chi si prende cura delle relazioni di coppia nella formazione e nell’accompagnamento: medici, sessuologi, psicologi, counselor, ginecologi, andrologi, urologi, assistenti sociali.



SI AMA SEMPRE MENO: MA È DAVVERO TUTTA COLPA DELLA TECNOLOGIA?Internet ha il grande dono di annullare le distanze, e facilitare la comunicazione tra persone lontane, ma forse ha l'effetto opposto sulle piccole distanze?



Oggi siamo passati all’eros davanti al pc, al conoscere persone che abitano all’altro capo del mondo, ad un dialogo forse meno seduttivo e romantico ma più diretto, ad esprimere le emozioni con un emoticon, un like un cuoricino e dove non ci sono più i tempi di attesa di un tempo per l’incontro fisico, ma ci sentiamo più soli a livello affettivo, con grande incapacità emozionale e di comunicazione verbale e con molti problemi sessuali in più.



Nell’epoca dei social media, anche le tentazioni diventano un’esperienza sempre più smart e il cellulare è diventato ormai il terzo incomodo nella vita di coppia. I social in generale avranno anche facilitato i tradimenti, ma è anche vero che le scappatelle sono sempre esistite e i social sono solo uno strumento in più nelle mani di traditori seriali o occasionali.



Ma siamo sicuri che sia solo il progredire del digitale il problema, oppure siamo noi a non essere più in grado di amare? Forse abbiamo troppe aspettative? Forse non siamo più disposti a investire su una relazione facendo i piccoli compromessi e aggiustamenti che richiede una relazione duratura nel tempo?



Se è vero che l’era digitale ha portato ad un reciproco allontanamento sta a noi decidere che non sia così, e sfruttarne tutte le potenzialità per migliorare e consolidare una relazione in cui investiamo tempo, amore e “fatica” ogni giorno.



Ne parleremo a Modena il 6 Ottobre 2019 al Forum Monzani con esperti del settore in un dibattito ricco di spunti dove sarà possibile interagire con i relatori per porre domande o portare esperienze.