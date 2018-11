Alternative all'abbattimento degli animali selvatici, un convegno a Bomporto

Abbattimento Animali selvatici, qual'è l'alternativa? Esiste un sistema diverso dalla loro soppressione? Se ne parlerà con esperti del settore il 10/11/2018 dalle 15,30 alle 18,30 presso il teatro comunale di Bomporto in un convegno organizzato in maniera congiunta dalle principali associazioni animaliste italiane.

"Spesso e volentieri per arginare il problema della sovrapposizione dei selvatici si ricorre alle armi dei cacciatori senza tener conto di metodi alternativi più efficaci che con il tempo porta risultati duraturi e rispettosi dell'ambiente e della fauna selvatica tutta. In particolar modo sulle nutrie considerati invasive che recano molteplici danni, considerati animali da estirpare totalmente, sono stati anche incolpati dell'alluvione avvenuto pochissimi anni fa proprio nelle terre di Bomporto e nei comuni limitrofi, sappiamo bene invece che le conseguenze di tale disastro è derivato da ben situazione diverse come ad esempio la cattiva gestione dei fiumi ma questa è un'altra storia".

"Se si conosce l'etologia della nuttria non ci sarebbe bisogno di un accampamento contratto di lavoro, una cosa sopra a tutte la nutria è un animale territoriale vale che vivono in gruppi piccole colonie quindi se si dovessero avvicinare esemplari dal di fuori della famiglia, del gruppo, questo verrebbe immediatamente allontanato mantenendo così il gruppo originale senza variazioni. Ora se pensiamo di uccidere alcuni componenti del gruppo ecco che subito troverebbero la loro sostituzione, si innescherebbe così un circolo vizioso e dispendioso da parte della collettività e che non troverebbe soluzione al problema, questo è uno delle tante caratteristiche della nuttria o castoro minore della stessa famiglia dei castori".