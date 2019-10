A Modena si parla di cambiamenti climatici: ospite d'onore Luca Lombroso

I cambiamenti climatici sono ormai una realtà consolidata e riconosciuta a livello scientifico: come conseguenza del riscaldamento globale del pianeta gli eventi meteorologici estremi saranno sempre più frequenti ed intensi. Perché il clima sta cambiando? E’ possibile prevederne gli sviluppi? E come possiamo proteggerci dagli eventi più impattanti?

Di questo e molto altro ancora si parlerà venerdì 4 ottobre in un convegno organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Modena al quale parteciperà il meteorologo e divulgatore ambientale Luca Lombroso: l’appuntamento è a partire dalle ore 14,30 presso la Sala Cavani del Centro Famiglia di Nazareth (Strada Formigina 319). Nel corso della sua relazione il dott. Lombroso illustrerà le cause dei cambiamenti climatici in atto e le possibili evoluzioni che questo comporterà nel breve-medio termine; verranno inoltre fornite informazioni e consigli utili su come prevedere gli eventi climatici estremi e come proteggersi in questi casi. A tutti i partecipanti verrà inoltre distribuito un kit di base per poter attuare le prime misure di adattamento e lotta ai cambiamenti climatici.

L’evento è organizzato dalla Commissione Protezione Civile dell’Ordine degli Ingegneri di Modena e sarà introdotto dai saluti istituzionali di Gabriele Giacobazzi (Presidente Ordine Ingegneri di Modena), Alessandra Filippi (Assessora all’Ambiente del Comune di Modena) e del prof. Mauro Soldati (Docente presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche di UNIMORE). Il convegno gode del patrocinio del Comune di Modena, dell’Università di Modena e Reggio Emilia nonché del CUP-Comitato Unitario delle Professioni modenesi.