Corruzione nella pubblica amministrazione, un dibattito alla Palazzina Pucci

I dati dell’ultimo rapporto annuale di Transparency International sull’indice della corruzione percepita vedono l’Italia posizionarsi 60ma su 176 Paesi esaminati e terzultima in Europa. Quanto questa percezione diffusa tra i cittadini è corretta e cosa si sta facendo concretamente per contrastare il problema? Quanto una capillare diffusione dei dati può effettivamente creare quella presa di coscienza nella intera cittadinanza necessaria per battere il fenomeno della corruzione?

Questi saranno i temi trattati del dibattito pubblico LA CORRUZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. PERCEZIONE E CONTRASTO che si terrà a Modena sabato 20 gennaio (ore 15,30) presso la sala conferenze Palazzina Pucci.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Modena nell’ambito del progetto “Pubblico e privato, per un percorso di legalità” in collaborazione col Green Social Festival.

Partecipano al dibattito, moderato dal direttore di Radio Bruno Pierluigi Senatore: