"Finanza per la crescita", convegno alla Camera di Commercio di Modena

La crescita di un’impresa passa tra le varie cose anche attraverso la capacità di reperire fonti di finanziamento adeguate e differenziate, che rappresentano uno strumento per migliorare i risultati e garantire, nell’ambito di un percorso virtuoso, la sua sostenibilità nel lungo termine.

Lo Studio Rinaldi, socio e studio di riferimento per Modena del network ACB – Academics & Consultants for Business, e già partner dell’Osservatorio Supply Chain Finance del Politecnico di Milano, organizza a tal proposito il prossimo 16 ottobre”, dopo il positivo riscontro dell’edizione 2018 che ha visto la partecipazione di oltre 300 persone tra operatori della finanza, imprese, commercialisti ed avvocati, la seconda edizione del convegno “Finanza per la crescita” che si terrà presso la sala Leonelli della CCIAA di Modena.

Il convegno, che sarà moderato dal prof. Andra Landi, ordinario di Economia degli intermediari finanziari presso il Dipartimento di Economia Marco Biagi di Unimore, rappresenta un importante momento di confronto per imprese, professionisti ed operatori del settore, sulle soluzioni più innovative e sulle best practices in tema di finanza a supporto dei percorsi di crescita delle imprese.



Forte è l’interesse per l’iniziativa che ha trovato oltre al patrocinio della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Modena, di Confindustria Emilia Area Centro, già presenti lo scorso anno, anche quello dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, di AIFI - Associazione italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt e di AITI – Associazione Italiana Tesorieri di impresa.



L’evento, che vedrà inoltre l’accreditamento ai fini della formazione professionale continua degli iscritti agli Ordini Professionali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e degli Avvocati, è stato realizzato con il sostegno di importanti operatori finanziari quali di UBS Wealth Management e CRIBIS, e di una eccellenza nell’ambito della formazione quale Eutekne.



Il convegno si terrà a Modena, città che ha saputo creare un sistema di relazioni economico e sociali tramite le quali hanno potuto nascere e svilupparsi eccellenze del mondo imprenditoriale, oggi leader in tanti e vari settori quali l’automotive, la meccanica, la ceramica, il tessile, l’elettronica, l’oleodinamica, il biomedicale, l’agroalimentare e la finanza, e cardini di un del tessuto economico modenese ed emiliano.



Aprirà i lavori il prof. Andrea Landi per fare il punto sulle prospettive della finanza per la crescita delle imprese, tra mercati e credito bancario.

Seguirà un ricco momento di confronti e testimonianze sugli strumenti di equity e di debito per le imprese.

Ne parlerà in primo luogo Alessio Manigrasso, socio di AIFI, l’associazione che a livello nazionale vede tra i propri iscritti tutti i più importanti player del mondo del Private Equity, Venture Capital e Private Debt.

Seguiranno approfondimenti sugli strumenti di equity per le imprese con il contributo del prof. Alessandro Giovanni Grasso di Unimore in tema di crowdfunding, di Roberto Sciacca di UBS Wealth Management sul processo di quotazione delle imprese, e la testimonianza di Matteo Storchi, President & Ceo della reggiana Comer Industries che ha visto l’approdo in Borsa nel corso del 2019.



Sul versante della finanza a sostegno del circolante delle imprese vi sarà il contributo di Antonella Moretto, che porterà al riguardo il punto di visto privilegiato dell’Osservatorio Supply Chain Finance del Politecnico di Milano, di Danilo Maiocchi, direttore di Innexta – Consorzio Camerale Credito e Finanza, sulle più inovative soluzione di Fintech, e di Niccolò Zucchetti di CRIBIS, che avrà modo di illustrare le opportunità per le imprese legate alle soluzioni di cash management.

La sessione vedrà anche in tal caso due importanti testimonianze di imprese del territorio, ed in particolare quella di Andrea Curti di Montenegro, in tema di reverse factoring nel mondo del food & beverage, e di Maurizio Setti, Ceo di Antress Industry (conosciuta anche per il noto brand Manila Grace), che ha recentemente fatto ricorso a finanza di mercato con una emissione di minibond.

Quando si parla di finanza non si può ovviamente dimenticare il ruolo delle banche.

Banca e finanza per la crescita dell’impresa è il tema della tavola rotonda che concluderà il convegno.

Parteciperanno alla tavola rotonda due imprese del territorio modenese che hanno avuto nella loro storia un diverso un approccio alla finanza:

- Prismi, rappresentata dal presidente Alessandro Reggiani, azienda modenese leader nella fornitura di web marketing che ha fatto nel corso degli anni ampio ricorso alla finanza di mercato;

- Florim Ceramiche, rappresentata dal CFO Giovanni Grossi, che porterà la testimonianza del percorso di crescita di una delle più importanti aziende del distretto ceramico di Sassuolo.

A fianco a loro Cassa Depositi e Prestiti rappresentata da Andrea Nuzzi, Head of Corporate and Financial Institutions, e tre primari istituti bancari nazionali e da sempre vicini alle aziende del territorio, quali BPER Banca, rappresentata dall’amministratore delegato Alessandro Vandelli, UniCredit, rappresentata dal regional manager Centro Nord Andrea Burchi, e Banco BPM, rappresentata dal responsabile corporate Luca Manzoni, ed il commercialista Paolo Rinaldi, partner dello Studio Rinaldi, che tratteranno insieme alle imprese il tema del ruolo e del contributo che gli Istituti di credito hanno dato e potranno dare per la crescita delle imprese, tenuto conto anche dell’evoluzione di un mercato alternativo del credito.

