"Healthytude", a Modena il 2° Convegno Nazionale di Oncoestetica

A seguito del felice esito del I°Congresso Nazionale di Oncoestetica, il prossimo 29 Settembre avrà luogo a Modena la seconda edizione dell'incontro. I temi affrontati in questa occasione prenderanno in esame nuovi aspetti della professione di estetista, la quale, calata nella realtà di pazienti che si trovano a dover sostenere o o hanno concluso un percorso oncologico, deve soddisfare in massima misura la legittima aspirazione di queste ultime a reintegrarsi e uniformarsi nuovamente al loro abituale ambito sociale.

Delicatissima pertanto è la “mission dell’estetista”, preziosa caregiver di salute, le cui prestazioni, oltre che manuali e tecniche, devono includere necessariamente la capacità di instaurare un dialogo ricco di empatia, umanità, nonché di competenza circa gli aspetti medico-scientifici, risultato di informazioni accreditate impartite da specialisti di altissimo livello professionale e di provata preparazione scientifica e comunicativa.

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE:

Coordinatore Scientifico: Prof. Beniamino Palmieri, Unimore

Presidente Onorario del congresso: Prof. Maurizio Cantore, Ospedale Carlo Poma, Mantova

Referente Segreteria Scientifica: Dr.ssa Maria Vadalà, Network del Secondo Parere/Medico Cura Te Stesso- Unimore

MODALITÀ' D'ISCRIZIONE E PAGAMENTO

Quota di partecipazione:

€ 70,00 per le iscrizioni pervenute dal 1 Agosto al 31 Agosto

€ 80,00 per le iscrizioni pervenute dal 1 Settembre fino al giorno dell'incontro

€ 35,00 per ricevere la sola videoregistrazione del congresso

La quota di partecipazione comprende:

Partecipazione all'intera durata del congresso

Un coffe break mattutino e uno pomeridiano

Light lunch

Visita guidata confronto diretto con gli operatori-docenti di settore presenti all'iniziativa

La quota di partecipazione prevede al contempo, in caso di mancata possibilità a presenziare al congresso, la possibilità di ricevere, previa richiesta via mail, la videoregistrazione dell'incontro.

Non si accettano iscrizioni sprovviste di pagamento. L’iscrizione si effettua esclusivamente online, collegandosi al sito www.duecipromotion.com e registrandosi nel corso di riferimento. Si prega di inviare copia dell’avvenuto pagamento al seguente numero di fax 051/247165 o all’att. ne di Annalaura Bianconi all'indirizzo mail: abianconi@duecipromotion.com