Legittima difesa, un incontro sulla nuova riforma

L’Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime, associazione che si occupa di tutela delle vittime di reati violenti con proposte di legge e attività a livello istituzionale, ha organizzato per il 22 gennaio 2019 presso l’Auditorium-ASCOM di via Piave 125 a Modena, con ritrovo a partire dalle 20, un incontro aperto al pubblico dedicato alla riforma della legittima difesa, del furto in abitazione e con destrezza.

“È una proposta alla quale come Osservatorio abbiamo contribuito in audizione in commissione giustizia al Senato con suggerimenti recepiti e accolti nel testo di legge già approvato al Senato e a breve al voto alla Camera. Una riforma importante che eviterà a colui che è costretto a difendersi da un’aggressione nella sua proprietà di subire anni di processo col rischio di dover risarcire pure i danni al rapinatore o ai suoi familiari. I cittadini sono tutti invitati, perché informarsi è il primo passo per la conoscenza dei propri diritti”, sostiene l’avv. Elisabetta Aldrovandi, presidente dell’Osservatorio.

Parteciperanno alla serata, oltre all’avv. Aldrovandi, Franco Birolo, il tabaccaio processato fino in Cassazione per essersi difeso da un ladro entrato nel suo negozio, il prof. Andreas Aceranti, psichiatra esperto di psicologia comportamentale, Valentina Mazzacurati della lista Siamo Modena e Stefano Prampolini, candidato sindaco di Modena per la Lega. Modera la giornalista Valentina Reggiani.