“Muri, confini, paesaggi”. Cooperazione Internazionale, il racconto dei volontari

Si intitola “Muri, confini, paesaggi” l’incontro in programma venerdì 9 marzo, alle 18 in Galleria Europa, che ha come tema il racconto, in viva voce, delle esperienze di giovani volontari in progetti di cooperazione internazionale. L’appuntamento, promosso dal Comune di Modena e aperto a tutti gli interessati, si svolge nell’ambito della 12ª edizione del Corso per volontari della cooperazione internazionale e ha come protagonisti i partecipanti all’edizione precedente.

Utilizzando il metodo narrativo della “biblioteca vivente”, i promotori intendono valorizzare i giovani che hanno svolto esperienze di volontariato come testimoni di percorsi positivi di accoglienza. Ogni testimonianza declinerà il tema del muro, del confine e del limite a seconda di quanto vissuto, pensato ed emerso durante le esperienze di volontariato realizzate grazie alle associazioni di cooperazione internazionale di Modena e che, come racconta uno dei protagonisti, hanno permesso di creare un rapporto dialogico tra il “noi” e gli “altri” a partire dal rispetto delle identità e, quindi, delle differenze.