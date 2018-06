CoriaMo Festival, il centro storico risuana delle voci di ben 18 cori

Giunge alla terza edizione il festival Coriamo, che riunisce tanti diversi ensemble corali nel centro storico di Modena. Domenica 10 giugno ogni coro si esibirà alle ore 18.00 in precise vie e piazze della città, per poi confluire alle 19.30 in Piazza XX Settembre dove si terrà uno spettacolo e il concerto finale.

Elenco delle postazioni dove canteranno i cori: