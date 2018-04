Coro Luigi Gazzotti: con “Anima Mundi” i grandi capolavori per coro in Santa Maria delle Assi

Nel periodo seguente la Pasqua, in un orario insolito, il Coro Luigi Gazzotti diretto da Giulia Manicardi offre alla città un concerto che sotto il titolo evocativo di Anima Mundi raccoglie grandi capolavori per coro. Seguendo una tradizione molto diffusa in Europa, quella dei concerti pomeridiani ad ingresso libero e con un contatto diretto ed informale tra pubblico ed esecutori, si ascolterà un’ora di grande musica nella Chiesa di Santa Maria delle Assi in corso Canalgrande, tra le più interessanti e suggestive del centro storico, intima e di ottima acustica. Durante il concerto il coro si distribuirà in diversi organici e disposizioni spaziali.

Il repertorio dell’edizione 2018 prevede un intenso percorso tra composizioni più antiche ed opere del periodo romantico e contemporaneo. Verrà inoltre reso omaggio a due compositori di cui si ricordano quest’anno importanti anniversari: Rossini e Debussy. Si ascolteranno brani di tutto il mondo cantati in 8 lingue diverse e accostati per rimandi emozionali.

Il coro è strumento complesso da gestire ma anche tra i più intensamente espressivi: l’uso delle voci collettive fin dalle origini della musica è riuscito a rappresentare il confluire di tante singole identità in un concetto spirituale e fisico insieme di umanità condivisa.

L’ingresso è libero e l’invito è rivolto a tutti, appassionati o semplici curiosi: una sosta nel caotico sabato pomeriggio del centro storico. La chiesa verrà aperta alle ore 17.00.