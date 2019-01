Corrado Augias al BPER Forum Monzani: viaggio impossibile in una certa idea d'Italia

Perché possiamo dirci italiani? A dispetto delle tante divisioni c'è qualcosa che ci accomuna come tali, una serie di tratti che ci rendono riconoscibili in qualsiasi luogo del mondo, nel male e nel bene. Corrado Augias sabato 12 gennaio alle 17 al BPER Forum Monzani di Modena (via Aristotele, 33) presenta il suo libro, intitolato "Questa nostra Italia. Luoghi del cuore e della memoria" (Einaudi), e accompagna il pubblico alla scoperta di ciò che definisce il nostro carattere nazionale.

Si tratta di un viaggio particolare, che procede nello spazio e nel tempo, dall'attualità alla ricostruzione storica, passando per il racconto biografico. Ci si sposta dall'infanzia dell’autore vissuta tra la Libia e Roma, alle sue esperienze come corrispondente estero per i grandi quotidiani. Ci si muove dalla Milano del teatro alla Trieste di confine, transitando per Bologna, poi Roma e Napoli per arrivare a Palermo. Si incontrano le testimonianze di grandi scrittori e poeti che all'Italia hanno dato volto prima che esistesse uno Stato. Ciò che resta è una sensazione di sorpresa: la scoperta di aspetti che riflettono un paese diviso ma ricco di enormi potenzialità. Questa nostra Italia è la lettera d'amore di un raffinato uomo di lettere, che ha imparato a guardare la sua patria da fuori senza però mai smettere di amarla, e di voler partecipare con passione alle sue vicende politiche e umane.

Corrado Augias (Roma, 1935) giornalista, scrittore e autore di programmi culturali per la tv. È opinionista del quotidiano La Repubblica; i suoi numerosi libri sono tradotti nelle principali lingue. Ricordiamo tra gli altri: I segreti di New York, I segreti di Londra, I segreti di Roma, I segreti di Parigi, Inchiesta su Gesù e Inchiesta su Maria. Per Einaudi ha pubblicato Le ultime diciotto ore di Gesù e I segreti di Istanbul.