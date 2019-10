"Corri con l'Avis", torna a Formigine l'appuntamento per gli appassionati di podistica

Tutti di corsa a Formigine domenica 27 ottobre con la 10° edizione di “Corri con l’Avis”, la camminata non competitiva organizzata da Avis Formigine e dall’Associazione Podistica Sportinsieme, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Formigine.

Appuntamento annuale fisso degli appassionati di podistica, “Corri con l’Avis” rappresenta anche un’occasione per la sede locale Avis di sensibilizzare sull’importanza dell’essere donatori. La manifestazione prevede tre percorsi secondo le capacità fisiche dei partecipanti: uno breve di circa 4 km, uno medio di 8.5 km ed uno lungo di 13.5 km. Il ritrovo è fissato alle ore 8.00 di fronte al Castello in Piazza Calcagnini, con partenze previste alle ore 9.00.

Sarà possibile iscriversi in loco, sia per gruppi che per singoli, fino a 5 minuti prima della partenza al costo di 1,50 euro: l’iscrizione alla camminata è da considerarsi dichiarazione di idoneità fisica del partecipante. I gruppi e le società con almeno 10 iscritti riceveranno un riconoscimento speciale: tutti i partecipanti verranno infatti premiati con prodotti alimentari dietro presentazione del talloncino di iscrizione. Lungo il percorso e all’arrivo, oltre all’assistenza medica offerta da AVAP Formigine, sono previsti punti di ristoro con prodotti sia dolci che salati.

Per informazioni è possibile contattare l’Avis all’indirizzo info@avisformigine.it o al numero 059/557480.