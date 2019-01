Corrida di San Geminiano 2019, al via cinquemila atleti

Compie 45 anni la popolarissima Corrida di San Geminiano, la tradizionale manifestazione di corsa su strada che si disputa il 31 gennaio in occasione della festa del patrono di Modena e, come sempre, saranno tanti gli atleti e gli appassionati che si cimenteranno sui diversi percorsi.

Alla partenza di Via Berengario, prevista per le 14.30, si ritroveranno gli ormai “soliti” cinquemila corridori complessivi, di cui circa ottocento iscritti alla gara competitiva e un gruppo di circa trecento allievi dell'Accademia militare. La Corrida di San Geminiano anche quest’anno è organizzata dall’Associazione sportiva La Fratellanza 1874, con il patrocinio del Comune di Modena ed il sostegno di Bper Banca e dell’Aceto balsamico Del Duca.

L’edizione 2019 è stata presentata questa mattina, venerdì 25 gennaio, in Municipio con una conferenza stampa alla quale hanno partecipato l’assessore allo Sport del Comune di Modena Giulio Guerzoni, il presidente della Fratellanza Maurzio Borsari, il responsabile ufficio Relazioni esterne di Bper Banca Eugenio Tangerini e Mariangela Grosoli, titolare dell’Acetaia Del Duca.

Come sempre la partenza della manifestazione è fissata per le 14.30 da via Berengario e la gara si snoderà sullo storico percorso Modena-Cognento-Modena, con arrivo all’interno del Novi Park, per un totale di 13,350 chilometri. Oltre alla gara competitiva, alla quale sono iscritti circa 800 atleti, sono previsti due percorsi non competitivi che porteranno sulle strade cittadine un fiume di sportivi: il più corto è quello della “Minicorrida” di 3km che, dopo il passaggio in via Emilia Centro e di fronte al Duomo, uscirà dal centro storico per tornare al Novi Sad percorrendo viale Barozzi. La “Corrisangeminiano” è invece la corsa non competitiva che seguirà il percorso della Corrida arrivando quindi a Cognento e ritorno per i 13,350 km complessivi.

I partecipanti alla gara competitiva internazionale riceveranno in regalo una t-shirt tecnica, personalizzata per l’occasione grazie all’accordo stretto e rinnovato già da qualche anno con Karhu, azienda finlandese di prodotti per la corsa. I partecipanti alla gara non competitiva riceveranno invece una t-shirt in cotone, omaggio della Fratellanza 1874 grazie al supporto di Bper Banca. Rinnovato anche per i soli competitivi il Diploma di partecipazione, con il piazzamento e i tempi ottenuti, che potrà essere scaricato dal sito www.corridadisangeminiano.it

Non mancherà infine l’animazione, con l’intrattenimento e la musica di dj Lopez e Radio Stella. Le iscrizioni sono aperte tutti i giorni, dalle 15 alle 19, al Campo comunale di atletica leggera (via Alfonso Piazza, 76) oppure sul sito www.corridadisangeminiano.it. I pettorali saranno distribuiti dalla mattinata di giovedì 31 gennaio all’interno del Pala Molza, dove sarà allestito il punto logistico della manifestazione e si potrà ritirare anche il pacco gara.